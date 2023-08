video | O explozie deosebit de puternică, în apropiere de București. Sunt morți ș răniți

15:30

Investigatorii ruși au identificat cadavrul lui Evgheni Prigojin după un deget lipsă la o mână, scrie canalul Telegram VchK-OGPU, apropiat de gruparea paramilitară, citând surse. De asemenea, la locul prăbușirii avionului ar fi fost găsit telefonul său. „O sursă din cadrul Vchk-OGPU a declarat că trupul lui Evgheni Prigojin a