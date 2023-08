VIDEO Ceban a invitat pedagogii la un forum, însă „a uitat” de ministrul Educației. Cum a reacționat publicul, după ce Perciun a venit nepoftit

10:10

În Republica Moldova femeiele primesc în medie un salariu cu aproximativ 2 mii de lei mai mic de cât cel al bărbaților. O statistică în acest sens a fost prezentată de către Biroul Național de Statistică (BNS). Potrivit acestei statistici, un moldovean câștigă în mediu 10 447 lei lunar, iar în 2022, salariul mediu brut […]