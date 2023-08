Premiera unui film rusesc despre războiul din Ucraina a adunat doar patru spectatori, la Minsk

08:50

Ex-președintele SUA, Donald Trump, care este judecat pentru interferență electorală în Georgia, s-a predat poliției într-o închisoare din Atlanta. Avocații săi au negociat în avans o cauțiune de 200 000 de dolari, iar la 20 de minute după sosirea sa, Trump a fost eliberat. Acesta este al patrulea dosar penal împotriva fostului președinte – dar […]