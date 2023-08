Pentru a scoate din R. Moldova sume între 10 și 50 de mii de euro este nevoie de o autorizație a BNM

15:30

Liderii instituţiilor europene i-au felicitat joi pe ucraineni cu ocazia împlinirii a 32 de ani de la obţinerea independenţei ţării lor, cărora le-au garantat încă o dată sprijinul Uniunii Europene (UE) atât timp cât este necesar în lupta lor împotriva invaziei Rusiei, transmite EFE.