Adrian Albu: Cetățenii spun că sunt sătui de promisiunile deșarte ale politicienilor și vor schimbarea reală a lucrurilor în Capitală

Rusia a condamnat luni decizia Danemarcei şi a Regatului Ţărilor de Jos de a dona Ucrainei avioane de luptă F-16, avertizând că această acţiune va escalada conflictul, informează Reuters. Duminică, Danemarca şi Olanda au anunţat că vor furniza aparate F-16 Ucrainei, primele şase urmând să fie livrate în jurul Anului Nou. "Faptul că Danemarca a […]