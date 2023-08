AUDIO / Adriana Rotaru, moldovancă stabilită la Bruxelles: Eu cred că noi am fost independenți mai mult pe hârtie

11:10

Noul an de studii 2023-2024 va începe la 1 septembrie în toate instituțiile de învățământ. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării (MEC), prima lecție pentru elevii din toată țara se va desfășura cu genericul „Moldova Europeană". Ministerul Educației și Cercetării a transmis o circulară către instituțiile de învățământ general, conform căreia profesorii vor elabora mesajul educațional […]