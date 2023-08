Statul vrea să ofere salarii mai mari profesorilor din contul unei raționalizări a sistemului educațional

11:40

Fostul premier Vlad Filat prevede un scenariu trist pentru economia moldovenească. Filat spune că toți indicatorii economici refelectă un declin, iar analiza încasărilor din TVA arată o situație dramatică a economiei naționale. Fostul premier consideră că responsabili de căderea economiei este actuala garnitură guvernamentală, implicit capii PAS, care sunt incompetenți și iresponsabili, care sunt indiferenți față ...