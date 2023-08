Structura Comitetului executiv de la Comrat a fost aprobată

21:30

În pofida situației regionale dramatice, Republica Moldova și Ucraina fac reforme complicate și pași concreți ca să accelereze inițierea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană. Despre cât de importante sunt pacea și libertatea pentru cele două state președintele Maia Sandu a discutat cu omologul său ucrainean, Volodymyr Zelensky, în cadrul...