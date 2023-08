Cinci țări din Europa cer UE extinderea interdicției la exporturile de cereale din Ucraina până la finalul anului

12:40

Albot și-a aflat adversarul de la US Open Radu Albot și-a primul adversar de pe tabloul principal de la US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului. Cel mai bun tenismen moldovean din toate timpurile se va duela cu britanicul Jack Draper, locul 118 în clasamentul mondial. Învingătorul duelului dintre Albot și britanic se va duela în runda următoare cu învingătorul perechii Marc-Andrea Huesler - Hubert Hurkacz. Pentru simpla participare pe tabloul principal de la US Open Albot se va alege cu...