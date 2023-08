Compania de bere Heineken și-a vândut activele din Rusia pentru un euro unui producător de odorizante

16:30

Un liceu din regiunea Odesa schimbă sintagma „limba moldovenească" din programul de învățământ, iar din 1 septembrie 2023 introduce „limba română". Este vorba despre liceul din Borisăuca. Anunțul a fost făcut de reprezentanții Asociației „Basarabia" a românilor din regiunea Odesa. „Limba română reabilitată în pragul noului an școlar la Borisăuca, în unica școală cu predare […]