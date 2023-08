Târguri cu produse autohtone în sectoarele capitalei: Unde și când vor fi amenajate

11:10

Primăria Municipiului Chișinău informează că în perioada 25 august, ora 22:00 – 26 august 2023, ora 06:00, va fi suspendat temporar traficul rutier pe str. 31 August 1989, intersecție cu str. Ciuflea. Restricția este valabilă pe ambele benzi de circulație (spre direcția sect. Botanica și spre bd. Ștefan cel Mare