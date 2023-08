În wekend, temperaturile vor urca din nou până la +37 grade

16:20

Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură lansează primul apel de depunere a cererilor de solicitare a plăților directe în sectorul zootehnic: per cap de animal, pentru speciile: bovine, ovine, caprine și cabaline; per kg de produs: lapte de vacă. Cererile de solicitare a plăților directe per cap de animal se vor depune în perioada […]