Temperaturile ridicate și lipsa precipitațiilor din luna august au un impact negativ asupra maturității strugurilor

Radu Albot va evolua pe tabloul principal de la US Open fără a trece de etapele de calificare. Asta, după accidentarea spaniolului Pablo Careno-Busto. Pentru simpla participare pe tabloul de la US Open Albot are garantat suma de 81500 de dolari. Între timp, moldoveanul a cedat în prumul tur al turneului ATP de lla Winston-Saleme. Albot a fost învins în două seturi de columbianul Daniel Galan, scor 1-6, 5-7. Dacă va avea o bună participare la US Open Radu Albot poate termina anul în prima sută a clasamentului mondial.