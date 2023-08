Lukașensko se spală pe mâini de responsabilitate: „Eu nici nu trebuia să asigur securitatea lui Prigojin”

14:50

În seara de 23 august, un avion privat Embraer 600 s-a prăbușit în regiunea rusă Tveri. Autoritățile ruse au anunțat că cele 10 persoane, care se aflau la bordul aeronavei, au decedat. Avionul zbura din Moscova spre Sankt Petersburg. Ulterior, agenția rusă de aviație a informat că la bordul aeronavei se afla liderul mercenarilor Wagner […] The post Bombă în sticla de vin, doborât cu o rachetă sau defecțiune tehnică? Ipoteze, suspecți și reacții despre accidentul în care ar fi murit Prigojin appeared first on NewsMaker.