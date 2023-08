Noi acuzații de la Zaharova: Moldova se transformă treptat în “apendicele regimului de la Kiev”. Reacția Chișinăului

14:40

Japonia a început, pe 24 august, să elibereze în Pacific apa de la centrala nucleară avariată Fukushima, relatează Digi24.ro. Este vorba de peste un 1 milion de tone de apă, folosită pentru a răci miezurile reactoarelor care au intrat în topire după tsunamiul devastator din 2011. Apa a fost tratată pentru a scăpa de substanțele radioactive. […]