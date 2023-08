Adrian Albu: Chiar dacă și-au triplat salariile într-un singur an, eficiența miniștrilor nu a crescut nici măcar cu 1%.

08:30

Directorul Asociaţiei de Transport Rutier din Serbia, Goran Aleksic, a anunţat că Serbia are un deficit de 20.000 de şoferi profesionişti de autobuz, echivalentul a 20% din numărul necesar de şoferi, notează Serbian Monitor. Şoferii profesionişti părăsesc Serbia în masă în căutarea de salarii mai mari şi condiţii de muncă mai bune.