Adrian Albu: Guvernarea PAS lucrează în interesul băncilor, deținute integral de străini

07:10

Cererea de gaze din Europa a consemnat o scădere netă în primul semestru al acestui an, iar această tendinţă se va menţine în a doua jumătate a anului, estimează Forumul Exportatorilor de Gaz (CECF), potrivit Le Figaro. Consumul s-a redus cu 10,6% în primul semestru al acestui an, echivalentul a 21 miliarde de metri cubi. The post Scăderea cererii de gaze în Europa ar putea fi de durată appeared first on Omniapres.