Prima lecție din noul an școlar se va desfășura sub genericul „Moldova Europeană”

Prima lecție din noul an școlar se va desfășura sub genericul „Moldova Europeană” Noul an de studii 2023-2024 va începe la 1 septembrie în toate instituțiile de învățământ. În contextul obținerii de către Republica Moldova a statutului de țară candidată la aderarea la Uniunea Europeană, prima lecție pentru elevii din toată țara se va desfășura cu genericul „Moldova Europeană”, informează Ministerul Educației. Ministerul Educației și Cercetării a transmis o circulară către instituțiile de învățăm...

