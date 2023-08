Artiom Roșca a obținut medalia de bronz la Europenele de tineret

14:30

Mai multe spitale din București au primit mailuri de amenințare cu bombă. Printre unitățile vizate sunt Institutul Marius Nasta și Spitalul Bagdasar Arseni. Inclusiv la Ministerul Sănătății a fost primit un mail de amenințare, scrie Digi24. În mail, scrie am depus multe bombe în spitale, vor exploda, multa lume va deceda.