Un bărbat din Soroca, căutat cu disperare de rude și poliție

Cel puţin 17 muncitori au murit şi „mulţi alţii" sunt daţi dispăruţi după ce un pod feroviar în construcţie s-a prăbuşit miercuri peste o vale din estul Indiei, au declarat autorităţile locale. „Un pod feroviar în construcţie în Sairang, lângă Aizawl, s-a prăbuşit astăzi (miercuri – n.r.). Cel puţin 17