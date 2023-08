Precizările Air Moldova privind Certificatul de operator aerian

14:10

Republica Moldova este văzută ca un exemplu de reforme, în special după remarcabilele rezultate obținute în domeniul politicii externe. Acum Republica Moldova este văzută cu tot mai multă încredere de către partenerii din România, este lăudată și pentru capacitatea instituțională în lumina multiplelor crize cărora le-a făcut față. A declarat ambasadorul Republicii Moldova în România, …