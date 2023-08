Cer însorit și caniculă. Cum va fi vremea vineri, 25 august

19:10

Grupul de mercenari Wagner va fi şi mai periculos sub controlul preşedintelui Rusiei, Vladimir Putin, după moartea liderului Evgheni Prigojin, a spus joi, 24 august curent, premierul polonez, Mateusz Morawiecki, citat de Reuters. „Grupul Wagner ajunge sub conducerea lui Putin. Să îşi răspundă fiecare la întrebarea: ameninţarea va fi mai mică sau mai mare? Pentru […] Articolul Premierul polonez avertizează că mercenarii Wagner vor fi mai periculos sub comanda lui Putin apare prima dată în Realitatea.md.