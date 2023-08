FC Sheriff opțiune serioasă pentru grupele Europa League – KÍ Klaksvík (Feroe) – Sheriff 1-1

10:20

Karolina Muchova și Cori Gauff se vor duela în marea finală a Mastersului 1000 de la Cincinnati. Muchova a învins-o în 3 seturi pe Aryna Sabalenka, scor 6-7 (4), 6-3, 6-2, și va juca în ultimul act cu Cori Gauff. Tânăra din SUA a produs surpriza și a învins-o în 3 seturi pe Iga Swiatek