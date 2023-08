Fotbalistul cu care Liverpool vrea să încheie campania de transferuri! ”Cormoranii”, gata să plătească o avere

21:50

Premierul polonez Morawiecki avertizează că grupul de mercenari Wagner va fi mai periculos sub comanda lui Putin Grupul de mercenari Wagner va fi şi mai periculos sub controlul preşedintelui Rusiei, Vladimir Putin, după moartea liderului Evgheni Prigojin, a spus, joi, premierul polonez Mateusz Morawiecki, citat de Reuters. „Grupul Wagner ajunge sub conducerea lui Putin. Să îşi răspundă fiecare la întrebarea: ameninţarea va fi mai mică sau mai mare? Pentru mine, este o întrebare retorică”, a spus...