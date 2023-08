Adrian Albu: Cetățenii așteaptă și mai multe schimbări spre bine în Capitală

08:20

Șeful Direcției generale asistență medicală și socială a Consiliului Municipal Chișinău (CMC), Boris Gîlca, și-a dat demisia. Acesta nu a spus exact ce a stat la baza acestei decizii, însă a menționat că va veni ulterior cu „detalii și dovezi". "Astăzi anunț public demisia mea! Am solicitat repetat si insistent primarului general acceptarea demisiei mele. […]