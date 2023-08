Principalul suspect în dosarul șantajului de 5 mil. de lei a fost eliberat; Procuror: Ar putea continua intimidarea victimei

09:20

Scriitorul Mircea Ciobanu: Acum avem posibilitatea integrării și trebuie s-o valorificăm La 32 de ani de la proclamarea Independenței, Republica Moldova are posibilitatea integrării europene, iar această oportunitate trebuie valorificată. Este opinia jurnalistului, scriitorului Mircea Ciobanu, potrivit căruia echipa Partidului Acțiune și Solidaritate are un mandat clar de a realiza schimbări în Republica Moldova și trebuie să-și asume cele mai nepopulare reforme. Potrivit scriitorului Mircea Cio...