AAC a suspendat certificatul de operator aerian al Air Moldova

Luptătorul de stil greco-roman Rostislav Covali a cucerit medalia de bronz la Campionatul Mondial Under 20 din Iordania, transmite IPN. El a obținut patru victorii în categoria de greutate 97 kg, cu turcul Muhittin Helvaci, turkmenul Yusup Belliyev, Juan Blanco din Venezuala și armeanul Arshak Geghamyan. Rostislav a fost învins...