VIDEO Ce fel de forme de protecție se acordă pe teritoriul Republicii Moldova

În după amiaza zilei de 23 august, pompierii din sudul țării au intervenit pentru a lichida flăcările care au cuprins un autocamion ce se deplasa pe traseul Comrat – Ciucur-Mingir. Din fericire, nu au fost înregistrate victime. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 15:28. Potrivit primelor informații înregistrate, un camion de model […]