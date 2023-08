UE, precaută în prima sa reacție după prăbușirea avionului în care a murit Prigojin: „Este greu de verificat”

15:40

Ucraina nu are nicio legătură cu prăbușirea avionului la bordul căruia se afla liderul Wagner, Evgheni Prigojin, alături de alți șase membri ai grupării sale de mercenari, a declarat, joi, președintele ucrainean Volodimir Zelenski, citat de The Guardian și Hotnews.ro. „Nu am avut nimic de-a face cu asta. Toată lumea realizează cine are ceva de-a face cu asta”, a spus Zelenski, citat de agenția ucraineană Interfax. Prigojin a murit miercuri seara după ce avionul în care acesta se afla alături de...