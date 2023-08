Ungaria solicită UE să prelungească interdicția de import a cerealelor ucrainene, în caz contrar amenință cu restricții

16:00

„Ucraina nu are nicio legătură cu moartea fondatorului grupului Wagner, Evgheni Prigojin”. O declarație în acest sens a fost făcută de președintele ucrainean Volodimir Zelenski astăzi, în cadrul unei conferință de presă susținută alături de președintele Portugaliei, Marcelo Rebelo de Souza, aflat în vizită la Kiev. „Ucraina nu are nimic de-a face cu moartea lui […] Articolul Zelenski: Ucraina nu are nicio legătură cu moartea lui Prigojin apare prima dată în Vocea Basarabiei.