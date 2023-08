Prima reacție a președintelui Ucrainei după moartea lui Prigojin, la bordul avionului prăbușit în Rusia

Ucraina nu are nicio legătură cu prăbușirea avionului la bordul căruia se afla liderul Wagner, Evgheni Prigojin, alături de alți șase membri ai grupării sale de mercenari, a declarat, joi, președintele ucrainean Volodimir Zelenski, citat de The Guardian și Hotnews.ro. „Nu am avut nimic de-a face cu asta. Toată lumea realizează cine are ceva de-a face cu asta”, a spus Zelenski, citat de agenția ucraineană Interfax. Prigojin a murit miercuri seara după ce avionul în care acesta se afla alături de...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Deschide.md