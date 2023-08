VIDEO O femeie din Sîngerei – atacată și deposedată de bani, în plină stradă. Cine-i făptașul

23:10

Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a anunțat că prima lecție din acest an școlar va fi dedicată temei „Moldova Europeană". Precizarea a fost făcută în cadrul unei întrevederi cu profesorii din Soroca. „Pentru 1 septembrie noi vă îndemnăm să desfășurați o lecție de început de an cu genericul „Moldova Europeană". Noi vom aproba la minister un […]