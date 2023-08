Liderii UE îşi reiterează sprijinul faţă de Ucraina, de Ziua Independenţei acestei ţări

11:20

Bacteriile care „mănâncă" metan ar putea încetini încălzirea globală, arată un nou studiu al cercetătorilor de la Universitatea din California. Tehnologia are potențialul de a reduce profund emisiile de gaze cu efect de seră puternice, dar necesită investiții majore, transmite The Guardian, citat de Digi24. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. O bacterie care consumă metan, un …