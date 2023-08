Premierul polonez consideră că grupul de mercenari Wagner va fi mai periculos sub comanda lui Putin

Grupul de mercenari ruși Wagner va fi și mai periculos sub controlul președintelui Rusiei, Vladimir Putin, după decesul încă neconfirmat oficial al liderului Evgheni Prigojin, a apreciat joi premierul polonez Mateusz Morawiecki, citat de Reuters. „Grupul Wagner ajunge sub conducerea lui Putin. Să își răspundă fiecare la întrebarea: amenințarea va fi mai mică sau mai […] Articolul Premierul polonez consideră că grupul de mercenari Wagner va fi mai periculos sub comanda lui Putin apare prima dată în Subiectul Zilei.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Subiectul Zilei