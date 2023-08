/VIDEO/ O femeie din Sîngerei, înjunghiată în plină stradă. Suspectul reținut

15:40

O grădină zoologică din statul american Tennessee are de acum în grijă un pui de girafă maro, care s-a născut fără pete, scrie stirileprotv.ro. Puiul, care ar putea fi unic în lume, are aproape doi metri înălțime și se află în grija mamei sale, dar și a personalului grădinii zoologice, scrie The Guardian. Fiecare girafă, cu […] Acest articol O girafă fără pete s-a născut într-o grădină zoologică din SUA. Vezi cum arată puiul a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.