Kievul confirmă că agenții sub acoperire din cadrul Ministerului ucrainean al Apărării au ajuns în Crimeea. A avut loc o luptă

11:50

Compania aeriană Air Moldova a intrat oficial în procedură accelerată de restructurare, metodă pentru a scăpa de pretenţiile imediate ale creditorilor, scrie Mold-street. Se întâmplă după aproape jumătate de an de suspendare a zborurilor. Ultima dată compania a anunţat că zborurile sunt sistate până pe 14 septembrie 2023 inclusiv, iar pasagerii vor primi notificare la […] The post Air Moldova a intrat oficial în procedură accelerată de restructurare: Datoriile depăşesc 2 miliarde appeared first on NewsMaker.