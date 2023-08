video | „Suntem etern recunoscători”: Maia Sandu, mesaj de Ziua Independenței Ucrainei

09:10

Teatrul Național „Eugène Ionesco” revine din vacanță și își deschide cea de-a XXXIII-a stagiune teatrală. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Repertoriul lunii septembrie include mai multe comedii, două monodrame, o tragedie, o dramă și o poveste clasică. Este vorba de „Revizorul” de Nikolai Gogol, „Iubirea la proști” de Francis Veber, „O zi din viața lui … The post Teatrul Național „Eugène Ionesco” revine din vacanță! Ce spectacole a pregătit pentru iubitorii de artă first appeared on ZUGO. Articolul Teatrul Național „Eugène Ionesco” revine din vacanță! Ce spectacole a pregătit pentru iubitorii de artă apare prima dată în ZUGO.