În 2022 le-a dorit ucrainenilor să fie mai toleranți, în 2023 – pace. Mesajul lui Lukașenko pentru ucraineni, de Ziua Independenței

08:30

Concluziile summitului de la Atena La summitul de la Atena, 11 țări au adoptat o declarație în susținerea Ucrainei, în care este menționat și sprijinul pentru Moldova. Printre semnatari este și președinta Maia Sandu. Participanții la summit s-au pronunțat pentru extinderea UE, iar în declarație se menționează că țările semnatare împărtășesc o moștenire europeană comună și «ca investiție strategică în pace, securitate și stabilitate în Europa este important ca aceste regiuni să fie acceptate ca membri cu drepturi depline ai familiei […] The post NM Espresso: despre întrevederea Maiei Sandu cu Vladimir Zelenski, tariful la gaz și primul autobuz electric moldovenesc appeared first on NewsMaker.