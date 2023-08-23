„Я стою в костюмі Людини-павука, але я ні хера не супергерой”

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#2 Віра Лебединська Коли 2014 року почалося вторгнення, мій чоловік, заслужений артист України, переїхав [із Донецька] до Харкова. Його запросили, тому що він оперний співак. Дитина у справах поїхала, а я трохи затрималася до початку 2016 року, поки не вирішила все, а потім потрапила до Маріуполя. Не скажу, що за своїм бажанням, але так склалися […]