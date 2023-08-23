„Я стою в костюмі Людини-павука, але я ні хера не супергерой”
Oameni și Kilometri, 24 august 2023 01:00
#3 Дмитро Муранцев До повномасштабного вторгнення Маріуполь був набагато кращим, ніж Донецьк. Донецьк зупинився у 2014 році. Маріуполь із 2016 відбудовувався на очах. Коли я остаточно переїхав туди 2019 року, у мене на очах усе будують – нову дорогу, проспект, нові будівлі. Драмтеатр робить ремонт – дах; коледж, куди я вступив – там теж роблять […]
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#3 Дмитро Муранцев До повномасштабного вторгнення Маріуполь був набагато кращим, ніж Донецьк. Донецьк зупинився у 2014 році. Маріуполь із 2016 відбудовувався на очах. Коли я остаточно переїхав туди 2019 року, у мене на очах усе будують – нову дорогу, проспект, нові будівлі. Драмтеатр робить ремонт – дах; коледж, куди я вступив – там теж роблять […]
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09:10
Articol tradus din limba ucraineană. Versiunea originală poate fi accesată . #2 Vera Lebedinskaia Când, în 2014, a început invazia (referire la Războiul din Donbas, izbucnit după EuroMaidan – n.r.), soţul meu, care era artist emerit al Ucrainei, s-a mutat [din Doneţk] în Harkiv. A fost invitat, pentru că este cântăreţ de operă. Copilul a […]
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#1 Игорь Китриш и Олена Била Игорь и Олена – семья. Он родился в Харьковской области, она – в Донецке. Оба учились в Харьковском национальном университете искусств имени И. П. Котляревского, где и познакомились почти 20 лет назад. Оттуда переехали в Мариуполь, стали работать в драматическом театре. Это был их первый театр: «Не тільки ми […]
10:40
Articol tradus din limba ucraineană. Versiunea originală poate fi accesată . #1 Igor Kitriş şi Olena Bila Ihor şi Olena formează o familie. El este născut în regiunea Harkiv, ea este născută la Doneţk. Ambii şi-au făcut studiile la Universitatea Naţională de Arte „I. Kotlearevski” din Harkiv. Tot acolo au făcut cunoştinţă, acum aproape 20 […]
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Articol tradus din limbile rusă și ucraineană. Versiunea originală poate fi accesată . E amiaza zilei de 3 mai 2023. La Teatrul Fără Nume din Chişinău e linişte şi fără zare de om. Agentul de pază ne deschide uşa unui coridor de serviciu. La capătul lui – o uşă care dă spre scenă. Câteva clipe, […]
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