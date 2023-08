Moldova se poate baza pe suportul Românei în reformarea justiției – Anul viitor, Chișinăul va găzdui  ce-a de-a treia ediție a Forumului moldo-român în domeniul justiției

16:10

Președintele R.Moldova, Maia Sandu, spune că nu există un risc major legat de furnizarea gazelor naturale. Totuși, există unele riscuri în ceea ce privește problema curentului electric. Șeful statului speră că, în doi ani, R.Moldova să aibă conexiune cu România pe linia de înaltă tensiune astfel încât să fie reduse riscurile privind asigurarea cu energie ... Președintele Maia Sandu despre securitatea energetică – Șeful statului spune ce s-a discutat la ultima a ședința CSS The post Președintele Maia Sandu despre securitatea energetică – Șeful statului spune ce s-a discutat la ultima a ședința CSS appeared first on Politik.