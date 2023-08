Târguri școlare în Chișinău. Adresele din fiecare sector

16:20

Cinci instituții de învățământ, din cele opt cu predare în limba română, ce au contracte de locațiune a unor clădiri în regiunea transnistreană, au fost supuse unor inspecții comune, în perioada 21-22 august. Concluziile experților arată că toate cele cinci școli inspectate sunt pregătite pentru începerea noului an școlar, chiar dacă în cazul unui liceu […]