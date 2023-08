Mitropolia Moldovei alungă patru preoți, iar cea a Basarabiei îi primește: Aceștia au fost învinuiți de „nesupunere”

13:10

DP Eurasia a declarat că va pune capăt încercărilor de a vinde magazinele lanțului de pizza din țară din cauza unui „mediu din ce în ce …