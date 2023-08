(video) Circulaţia s-a oprit temporar pe noua centură a Comratului, cât timp a ars şi a fost stins un camion

10:10

Un unic Mercedes-Benz 540 K Special Roadster (W 29) a câștigat prestigiosul titlu "Best of Show" la a 72-a ediţie a Pebble Beach Concours d'Elegance 2023, desfășurat duminică pe malul Oceanului Pacific. Automobilul sportiv de lux s-a impus în fața câtorva mașini clasice exclusive în votul juriului la evenimentul final al Monterey Car Week.