O femeie și-a donat uterul surorii sale: Este primul transplant de acest fel prelevat de la o donatoare în viață

Şeful Grupului Wagner, Evgheni Prigojin, transmite într-o filmare postată pe Telegram că în acest moment se afla în Africa. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Mesajul său video a fost distribuit pe 21 august de canalul Telegram „Razgruzka Vagnera” („Descărcarea lui Wagner”). În videoclip, Prigozhin, îmbrăcat în echipamente militare, stă în pustiu, cu un grup de … The post Prigojin se află in Africa. Șeful Wagner transmite că va conduce „operaţiuni antiteroriste” first appeared on ZUGO. Articolul Prigojin se află in Africa. Șeful Wagner transmite că va conduce „operaţiuni antiteroriste” apare prima dată în ZUGO.