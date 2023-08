Amânare. Adunarea Generală a Procurorilor, convocată pentru prima oară în ultimii 3 ani, a fost întreruptă

11:50

Moldova își dorește o cooperare mai strânsă cu Ucraina pe subiectul aderării la Uniunea Europeană, inclusiv prin schimburi de experiențe a personalului antrenat în procesele aferente integrării europene. Precizările au fost făcute de vicepremierul moldovean Nicu Popescu, pe 22 august. Vicepremierul Nicu Popescu, ministru al Afacerilor Externe și Integrării Europene, a participat la o videoconferință […] The post Moldova își dorește o cooperare mai strânsă cu Ucraina pe subiectul aderării la UE. Popescu: Am înregistrat progrese semnificative appeared first on NewsMaker.