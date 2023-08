Un nou atac cu drone lansat de Rusia asupra porturilor ucrainene de la Dunăre

10:50

Compania aeriană Air Moldova a anunțat că a luat decizia de a prelungi perioada de sistare a zborurilor până pe data de 14 septembrie. Potrivit companiei, pasagerii vor primi notificare la adresele de e-mail cu opțiunile de rambursare și rebooking.