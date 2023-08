Școala de Arte Plastice Nisporeni: Înscrieri pentru anul de studii 2023-2024

10:00

Luptătorul Eugeniu Mihalcean a cucerit medalia de bronz la Campionatul Mondial Under 20 din Iordania, transmite IPN. El a obținut patru victorii în categoria de greutate 86 kg, cu rusul Ali Shakriev, kârghizul Ulukbek Soorombekov, iranianul Amirhossein Alizadehshahkolaei și armeanul Mushegh Mkrtcjyan, fiind învins în semifinale de japonezul Fumiya Igarashi.... The post Luptătorul Eugeniu Mihalcean a cucerit bronzul la Mondialul Under 20 appeared first on ALBASAT.