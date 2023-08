Viteză și iresponsabilitate! Un tânăr conducea cu 197 km/h printr-o localitate din raionul Drochia

15:00

Rostislav Covali a obținut medalia de bronz la Campionatul Mondial de lupte greco-romane, după ce l-a învins pe armeanul Arshak Geghamyan în finala mică a categoriei 97 de kilograme. Competiția se desfășoară în orașul Amman, Iordania. Anterior, luptătorul Alexandru Solovei a cucerit medalia de argint în cadrul aceleiași competiții.