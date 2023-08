Donație de peste 100 000 de euro. 13 aparate de ultrasonografie moderne au ajuns în spitalele din R. Moldova

12:40

Ministerul rus al Apărării a declarat luni că a dejucat un atac cu drone ucrainene asupra regiunii Moscova, fără a fi înregistrate victime, transmite The Guardian. De asemenea, aeroportul Domodedovo din Moscova a restricționat sosirile și plecările, au anunțat luni agențiile de presă rusești. Măsura a fost luată „pentru a asigura măsuri suplimentare de siguranță … The post Zboruri suspendate pe aeroporturile din Moscova. Care ar fi motivul first appeared on ZUGO. Articolul Zboruri suspendate pe aeroporturile din Moscova. Care ar fi motivul apare prima dată în ZUGO.