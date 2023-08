Temperaturi caniculare, însoțite răzleț de ploi slabe: Ce maxime ne așteaptă astăzi

13:00

Are 39 de ani, 2 fetițe, iar în 2020, în plină pandemie, a aflat că are cancer la stomac. Este istoria Dianei, o tânără mamă, care s-a confruntat cu această boală cruntă, dar a avut puterea să o învingă. Aceasta a povestit, într-un interviu pentru Adrian Prodan, cum a descoperit că are tumoare și cum trăiește, deja al treilea an, fără stomac, dar și cum s-a schimbat viața ei, după ce s-a vindecat, scrie SHOK.md.